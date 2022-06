Rescatados todos los trabajadores atrapados al derrumbarse el escenario principal del festival 'O Son do Camiño'

Parte de un escenario del festival de música 'O Son do Camiño' se ha derribado dejando a varios trabajadores atrapados y provocando cuatro heridos, uno de ellos grave. Todos ellos han sido ya liberados.

La estructura del escenario principal estaba en montaje y se ha producido un derrumbe por "algún fallo" debido a causas que "se investigan".

El festival está previsto el 16 al 18 de junio, en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

El accidente se ha registrado sobre las 12,30 horas de este viernes durante el proceso de montaje de la estructura. Parte del escenario se vino abajo y los operarios quedaron atrapados, por lo que han sido movilizados, entre otros, los Bomberos de Santiago, Policía Nacional y personal sanitario.

En la imagen, un helicóptero evacua a un herido. | EFE

Las ambulancias desplazadas hasta el lugar han empezado la evacuación de los primeros rescatados.

En el lugar del suceso está el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez.

El cartel de esta edición del festival de música, que ha colgado ya el cartel de 'sold out' para sus tres jornadas, incluye a artistas como 'The Chemical Brothers', 'C. Tangana', 'Foals', 'Liam Gallagher', 'Anuel', 'Jason Derulo', 'Dani Martín' o 'Nathy Peluso', entre otros.

