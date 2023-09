«Semella que na Comisión Europea nos escoitaron»

Lembraba Vázquez que hai uns meses, acompañada polo titular de Medio Ambiente de Castela e León, estivo en Bruxelas para presentar ás autoridades comunitarias os datos en canto a poboación de lobo e ataques ao gando.

Xabarín

En relación á profileración de xabaríns, as últimas imáxenes amósanos no casco urbán da Coruña, volve a pedir a vicepresidenta a colaboración dos concellos. «É un problema de todos», afirma na entrevista en Galicia en la Onda. Sinala que nas cidades non se poden facer batidas con cazadores e insta a que os concellos urbáns a que se adhiran ao convenio para a instalación de xaulas. Ademais, reitera que se traballa no decreto polo que se ampliarán as zonas de emerxencia cinexética.