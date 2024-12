Más de Uno Monforte de Lemos

Abrimos repasando novas que forman parte da actualidade máis próxima como as obras de reforma do Hospital Comarcal de Monforte que están a piques de rematar mentres planifican novas intervencións para 2025. Co técnico Alfonso Losada, repasamos novas do sector vitivinícola. Coa tenente alcalde do concello de Monforte, Gloria Prada, falamos dos Mercados de Nadal que teñen organizados na Praza de Abastos e dos obradoiros interxeracionais que preparan no Centro Cívico. No IES A Pingueal presentan este mércores a novo material que contribuirá á formación dos alumnos do ciclo de Calzado e Moda que imparten neste centro, único neste tipo de formación en Galicia. Danos máis datos o director do citado Instituto, Enrique Sampil. Co párroco Jesús Río Ramilo, falamos do ano xubilar que se prepara para 2025, e sobre a importancia do túnel romano de Montefurado e dos restos de minería aurífera que hai na zona, ilústranos o arqueólogo Luis López.