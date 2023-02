MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 31/01/2023

Da evolución da viticultura nos últimos 50 anos falamos no espazo adicado ao sector vitícola co técnico Alfonso Losada Quiroga e acompañados do investigador Enrique García Escudero. Localizados na parroquia de Cereixa no Concello de A Pobra do Brollón, novos restos prehistóricos nos que se intervirá este verán. Falamos do achádego cos arqueólogos Rodrigo Paulos e Xurxo Ayán. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén co Conselleiro de Cultura Román Rodríguez, das obras que o seu departamento finaciou no Ceip de Bóveda e das previsións que manexan para reactivar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial.