MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 21/09/2022

Celebramos hoxe en Monforte a tradicional Romaría do San MATEO e abrimos programa falando dela co profesor José Ramón Casanova e coa pedánea e presidenta da Asociación de Veciños de A Parte, Yolanda Arango. E 2.482 persoas utilizaron este verán a lanzadeira habilitada para acceder á praida de A Cova, repasamos cifras e facemos balance da iniciativa con Alexandra Seara, xerente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra. E A Pobra do Brollón celebra esta fin de semana a VIII edición do Festival As Cores do Outono, falamos do mesmo con Xosé Lois Maceda, alcalde do citado concello co que repasamos tamén outros asuntos de actualidade no citado concello. Repasamos tamén novas do concello de Pantón, co rexedor José Luis Álvarez.