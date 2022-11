MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 17/11/2022

Abrimos programa conversando co presidente da Sociedade Filarmónica de Monforte, Antonio Prado. Preparan para este venres un singular concerto con proxección de película incluída. Rafael Castillo é neto do alcalde do concello de A Pobra do Brollón represaliado, ao que maña se lle fará un recoñecemento no pleno extraordinario no que lle retirarán a Franco o título de "alcalde honorario perpetuo", con él falamos sobre este acto. Repasamos novas do concello de Pantón conversando co rexedor local José Luis Álvarez. Entre outros asuntos falamos tamén, no espacio de AbogadosVigo10 con Héctor Silva, de incapacitación.