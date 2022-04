MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 04/04/2022

A Carreira Popular celebrada este domingo en Monforte encheu as rúas de animación. Facemos balance e repasamos resultados co técnico de deportes Óscar Rodríguez. Tamén foi unha boa fin de semana para o club Quixós, repasamos resultados co director técnico Santi Díaz. E a actividade formativa do Colexio dos Escolapios xira esta semana entorno ao Camiño de Inverno, explica de que xeito o director Pablo Blaco con que falamos tamén da escolarización dos nenos de Ucraína que chegaron a Monforte. E tres días seguidos de xeadas deixan danos en hortas e froiteiras e tamén nalgunhas viñas. Falamos co adegueiro Pablo González. Entre outros asuntos, conversamos tamén David Vázquez director do documental "El último de Arganeo", polo que esta pasada fin de semana foi premiado en dous Festivais, un en Santiago e outro en Huesca.