MÁS DE UNO MONFORTE 22/09/2021

Abrimos programa conversando con Pilar García, responsable da área de turismo da Deputación de Lugo. Fai balance das rutas fluviais, repasa iniciativas que poñen en marcha coa Asociación de Hostalería e falamos tamén da guía que veñen de editar sobre o románico da Ribeira Sacra. Conversamos tamén co voceiro do BNG, Emilio Sánchez, que leva ao próximo pleno unha moción para que Monforte conte con piscinas públicas exteriores. Falamos co Campionato do Mundo de Carreiras de Aventuras que hoxe se presentou en Monforte, de onde está previsto que saia a carreira o día 2 de outubro, e entre outros asuntos conversamos con Luci Pérez, que representando a zona sur de Lugo, participa no concurso Recantos do programa Luar.