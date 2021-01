MÁS DE UNO MONFORTE 20/01/2021

A incidencia da Covid nesta zona sur segue crecendo. Entre os postivos de Monforte hai unha vintena de estudandes e o IES Río Cabe é o Instituto que máis casos ten. Conversamos co director Carlos Parada. Preocupa tamén o incremento de casos en Quiroga onde ata o de agora nunca tiveran tantos afectados, falamos co alcalde Julio Álvarez. A situación de Monforte tamén preocupa, niste caso falamos co alcalde José Tomé Roca, co que repasamos tamén obras que se inician hoxe como a ampliación e mellora do Parque Infantil da Compañía. Co cociñeiro Manuel Fernández falamos do duelo televisivo que esta noite vermos na TVG entre cociñeiros de Monforte e cociñeiros de Chantada. No espazo "Facendo Empresa" falamos hoxe de SPL co seu promotor, Ramón Pérez. Unha distribuidora que leva seis anos aberta e reinventa oferta a causa da pandemia.