MÁS DE UNO MONFORTE 15/09/2021

Monforte será o único concello de Galicia que quede, a partir deste sábado, en nivel medio de restricións. O resto da Comunidade pasará a nivel medio-baixo. Valora a decisión a tenente alcalde Gloria Prada. Hoxe comeza curso para os alumnos da ESO, BAC, Ciclos e F.P. Unha volta a escola da que falamos con Carlos Parada, director do IES Río Cabe. Tamén reanuda actividade o Parlamento Galego onde se falou da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Falamos delo coa deputada Raquel Arias. Entre outros asuntos, conversamos tamén co arqueólogo Xurxo Ayán que presenta nun Congreso en Ávila, os resultados das intervencións feitas este verán no Castro de San Lourenzo. Él é o noso primeiro convidado no programa de hoxe.