MÁS DE UNO MONFORTE 14/01/2021

Hoxe recuperamos o espazo adicado á historia local e co investigador Felipe Aira lembramos como era o entorno da Praza Doutor Goyanes, na alta Idade Media. E campaña de vacinación anti covid en marcha para o persoal do Centro de Saúde de Monforte o dos ambulatorios do resto da comarca. Falamos con Pedro Sancosmed, coordinador de enfermería. Malestar no sector hostaleiro polas novas restricións que entran en vigor esta noite. Recollemos a valoración de Beatriz Vila, delegada da Asociación Provincial que representa a este sector, e de Jaime López da Cel. E hoxe voltaron a escola os nenos do Courel. Suspende a Anpa as mobilizacións pero seguirán pero non descartan recuperalas se non son atendidas as súas peticións. Buscamos a última hora conversando coa presidenta da ANPA Pilar Veiga.