Reacción do sector á reunión coa secretaria xeral de Pesca

«O Ministerio dí que vai estudiar o recurso, pero nós nos temos tempo»

A secretaria xeral de Pesca do Ministerio, Alicia Villauriz, explicou ao sector que os servizos xurídicos están a estudiar a presentación dun recurso diante do Tribunal de Xustiza da UE que paralice a entrada en vigor do veto á pesca de fondo. Os representantes do sector pesqueiro urxen unha acción inmediata. «Non temos tempo», insistía no programa Galicia en la Onda de Onda Cero o presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira. Tamén confirma que están estudiando posibles mobilizacións.