Hosteleros de Lugo saldrán mañana sábado a la calle para protestar por el cierre de sus establecimientos y por la falta de ayudas. Dicen que han invertido en sus locales para adecuarlos a la nueva situación y ahora tienen que cerrarlos. Saldrán mañana a las once desde la casa do Concello y recorrerán varias calles de la ciudad. También se une la distribución, los vehículos de reparto se unirán a esta reivindicación circulando por la Ronda de la Muralla para dar visibilidad a todos los eslabones de la cadena. El Presidente de la Federación de Hosteleros Cheche Real dice no entender el porqué de tanta inquina al sector.