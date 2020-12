Doce poetas da Mariña Lucense e o Occidente Asturiano participan no ciclo audivisual “Goxo de pano fino”, promovido pola área de Cultura da Deputación

O proxecto, baixo a dirección artística de Ugía Pedreira e Marina Oural, difundirase a través das redes sociais e da canle de Youtube da Vicepresidencia

O ciclo de poesía multidisciplinar Goxo de pano fino reúne doce creadores e creadoras da Mariña Lucense e o Occidente Asturiano.

Baixo a dirección artística de Ugía Pedreira coa asistencia de Marina Oural, o proxecto inclúe doce pezas audiovisuais nos que os artistas se expresan a través da palabra - escrita, declamada, improvisada ou rapeada – desde os seus “refuxios creativos”.

Ás voces poéticas de Ugía Pedreira (en Vilavedelle, Castropol) e Marina Oural (en Alaxe, San Xurxo_ Val de Lourenzá) súmanse as de Quique Roxíos (Roxíos, Bual), Eloy Couceiro (en Valdepares, El Franco), Emilio López (en A Escabelada, Pousada, Lourenzá), Olalla Cociña (en Aguieira, A Rigueira, Xove), Moisés Cima (en Mouguías, Cuaña), Vanina Bailone (en Mexota, Tapia de Casariego), Miguel Rodríguez Monteavaro (en El Valle del Salgueirín, A Cruz, Bual), Eva Rosado (no Mirador de Santa Gadea, en Castropol), Alejandro Fernández (en Viavélez, El Franco) e Kiko Poe (en Fuentes Cabadas, Bual).

“O fío conductor do ciclo é a liña de pensamento entre o íntimo do individuo que se engarza coa sociedade actual, convertendo o verso en patrimonio contemporáneo vivo desde a expresión popular e o espazo natural. As creacións no Goxo randean coa investigación da arte vinculada ao espacio físico rural: un arquipélago diverso da poesía, corpo social, legado e compromiso cultural coas marxes que se tocan”, explica Ugía Pedreira sobre o proxecto, que xurdiu “na incertidume da pandemia mundial”.