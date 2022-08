Aprobada la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil

Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel: «Espero y solicito que las ayudas se agilicen lo máximo posible»

El Consejo de Ministros aprueba la declaración de zona catastrófica para los territorios que han sufrido grandes incendios. Estos son los concellos gallegos: Boiro, Ames y As Pontes (A Coruña); Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Palas de Rei (Lugo); Carballeda de Valdeorras, Oímbra, Castrelo de Miño, Verín, Chandrexa de Queixa, O Irixo, Laza y Boborás (Ourense); Arbo, A Cañiza, Caldas de Reis y Ponte-Caldelas (Pontevedra). En Onda Cero Galicia entrevistamos a Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel.