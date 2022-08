Entrevista ao Conselleiro de Medio Rural despois da aprobación do RD de medidas urxentes en materia de incendios

José González cree que o Goberno debería ter aproveitado a experiencia das comunidades na loita contra o lume

O titular de Medio Rural ve aspectos positivos no Real Decreto convalidado polo Congreso, no que o PP votou a favor; pero advirte de eivas importantes. Por exemplo, José González lamenta que non se fale da xestión integral do territorio como solución a medio e longo prazo para facer fronte ás consecuencias dos incendios forestais. Entrevista ao conselleiro de Medio Rural en Onda Cero Galicia.