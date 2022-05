CON SUSANA PEDREIRA

Gente Viajera de Galicia 27/05/2022

Neste último fin de semana do mes de maio recuperanse moitas festas gastronómicas cas degustacións populares coma no galo de curral de Vila de Cruces ata a troita en Ponte Caldelas, pasando pola mostra do aceite en Quiroga, e non esquecemos que en Santiago gran festa coa Ascensión.