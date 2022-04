CON SUSANA PEDREIRA

Gente Viajera de Galicia 22/04/2022

Neste venres visitamos Lalín e a súa Feira do Cocido, despois faremos parada en Malpica pero con unha mirada moi particular a cargo de fotógrafa Carmen Martínez Torrón. Rebeca Munín nos fala de Santiago e as novidades da revista Pincha e finalizamos no destino final no Mercado Boanerges.