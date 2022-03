Gente Viajera de Galicia

Gastrocultura na radio coa Revista Pincha

A directora da Revista Pincha, Rebeca Munín, visítanos cada mes para poñernos ao día sobre todas as novidades culturais de Santiago de Compostela e Comarca. Hoxe convidamos a Javier Míguez para falar de Revera Vinum, o I Encontro do Viño Galego que se celebra do 22 ao 24 de marzo no Hotel Monumento San Francisco