Reaccións á entrevista á presidenta do ADIF en Onda Cero Galicia

Ethel Vázquez: «Máis vale encomendarse ao Apóstolo Santiago para que a chegada do AVE sexa efectiva en outono»

A conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, dí que é «cómico» que a chegada do AVE a Galicia «poida depender de meigas». Así se pronunciou no programa La Brújula de Galicia de Onda Cero en resposta ás declaracións da presidenta do ADIF, Isabel Pardo de Vera, quen aseguraba nestes micrófonos que a alta velocidade estará en servicio en outono, agás que alguén faga «vudú». Ethel Vázquez tamén reclamou compromisos por escrito en materia de infraestructruas ferroviarias, máis aló de declaracións de boas intencións.