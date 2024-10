«Estamos nunha situación delicada; os concellos non podemos seguir aumentando os gastos»

A Federación Galega de Municipios e Provincias reunirá a súa Executiva unha vez que Sogama e a Consellería de Medio Ambiente confirmasen os criterios para que os concellos poidan acceder á rebaixa do 60 por cento da suba do canon en 2025. Insuficiente polo momento tan compricado que atravesan as arcas municipais; así o expresou en entrevista en Onda Cero Galicia o presidente Fegamp.

Alberto Varela insistiu en que os municipios están a facer un «sobresforzo» e precisan que se incrementen os seus ingresos. Urxiu a que a Xunta comunique cal será o montante do Fondo de Cooperación Local para o ano que vén. En engadía que «é necesaria unha reforma estructural do financiamento», expuxo..