Entrevista á dr. xeral de Planificación e Reforma Sanitaria da Xunta

«Estamos xa nun 58 por cento de presencialidade global nos centros de saúde»

Estrella López-Pardo, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, asegura na Brújula de Galicia de Onda Cero que case o 90 por cento das citas se dan para menos de catro días de agarda. A situación é máis compricada nas cidades e a súa contorna, para o que se está a facer «unha análise do entorno para adaptar as axendas ás necesidades da demanda», explica. A directora xeral confirma que Sanidade remitiu ao Ministerio a documentación das solicitudes para as novas prazas de formación de medicina familiar e comunitaria, «un 46 por cento máis» (de 142 a 206); unha cifra que consideran precisa para cubrir as xubilizacións de profesionais médicos o ano que vén.