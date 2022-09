En Onda Cero Galicia

Desde o Eixo Atlántico confían en que no próximo Cumio Ibérico o Goberno español se comprometa de xeito definitivo coa conexión AVE entre Galicia-Norte de Portugal

Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, confirma que en breve teremos nova reunión de alto nivel entre os Gobernos de España e Portugal. Agárdase que se celebre en Viana do Castelo. En Onda Cero Galicia Vázquez Mao expresaba o seu desexo de que o Executivo español se comprometa ao fin coa conexión AVE entre Galicia-Norte de Portugal. Desde o país veciño veñen alertando da falta de compromiso do Goberno español con esta infraestructura.