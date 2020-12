“TERESA HERRERA Y DIEGO ROLAN, REGALOS DE NAVIDAD Y REYES”

¡Cómo cambian las cosas en unos días! Después de los, quizás, nueve meses más duros de nuestra vida, aparece un diciembre que promete. Para los deportivistas no solo llega la vacuna, sino que se anuncia que se disputa el Teresa Herrera; que la afición vuelve a Riazor; que el Depor apunta a destacado líder de grupo y que es posible la continuidad de Diego Rolan. La verdad es que todo pinta muy bien.



El primer regalo se produce el 8 de diciembre, fecha en la que se cumple el 114 aniversario del nacimiento del Deportivo y me comentan que habló el “oráculo”, y ha anunciado que se celebrará el Teresa Herrera. No existe confirmación oficial, pero yo le creo, porque acierta siempre que adelanta noticias de ese tipo. Es lógico, porque como “oráculo” que es, dispone de información privilegiada del más allá.



Celebro la decisión de Alcaldesa y Presidente de disputar las Bodas de Brillantes, y así evitar que se pudiese discutir el título de “Decano Mundial”, orgullo de todos los coruñeses, y en especial de quienes lo crearon, Cristino Alvarez o de quienes lo elevaron a su máximo esplendor, Manolo Estévez, Manuel Gila, Felipe Poncet... y a infinidad de dirigentes del fútbol modesto coruñés.



Justo hace hoy un mes que lanzaba un SOS por esa 75 edición del Teresa Herrera. Las primeras noticias que me llegaban no eran nada tranquilizadoras. La covid-19 seguía siendo la disculpa que se esgrimía desde María Pita y el silencio reinaba en Plaza Pontevedra. De ahí mi agradecimiento a ambas instituciones por dar el paso.



Se ha optado por la fórmula más solidaria, sentimental y económica, en lugar del formato tradicional de los últimos años de partido único contra un primera español o portugués, sistema que se pudo mantener aprovechando fechas de encuentros entre selecciones, pero aplaudimos el justo homenaje al Fútbol Modesto, aunque, por desgracia, ya no podamos ver en Ó Piorno a Pepiño Ponte, y muchos “Pepiños Pontes”, ayudar a su Oza, que presidía Joseito, a través de una trampilla piadosa: comprar abonos y despachar entradas a precio de público, mucho más caras. Una idea genial que hacía que los abonos para agosto se agotasen en Semana Santa.



Surgen dudas sobre qué Selección, dado que los Modestos están parados, pero lo importante es que se juegue, igual que no debe suspenderse el trofeo femenino, porque si el Deportivo-Abanca tiene esos días dos encuentros oficiales, lo puede disputar un combinado Depor-Abanca A-B contra Selección Femenina Modestos.



Esperemos que continúen los regalos y que el Nadal nos traiga la posibilidad de la asistencia de aficionados a Riazor y así consolidar un reducto inexpugnable que reafirme el liderato holgado del Depor en este formato de locos que es la 2@B.



Y ya, puestos a ilusionarnos, lo estamos con los Reyes Magos del Deportivo y de Abanca, en forma de asegurar la permanencia como blanquiazul de Diego Rolan.

Si, ya sabemos que su salario y la amortización anual del traspaso son millonarios, pero no es menos cierto que Abanca es conocedor que, sin la continuidad del uruguayo, los números rojos de esta temporada se acercarán a los 10 millones.



Abanca sabe que nada puede ser peor que mantener una plantilla profesional en una categoría no profesional y que es preferible que un año los números se pinten rojos-rojos y no que varios se coloreen de rosa, naranja, rojo... Nadie debe olvidar “a nosa longa noite de pedra”, casi 20 años sin pisar Primera, la tierra prometida.



Diego Rolan no es un jugador más. Es de esos futbolistas que cuando uno observa un partido se da te cuenta que es diferente a los demás. Que desequilibra. Que es rapidíto. Que golea... y eso que dista mucho de estar en su mejor nivel. Rolan puede convertirse en el salvavidas del Deportivo y ahora es el momento de apostar... o de relegar todo a la ruleta rusa en la que se convertirán las dos eliminatorias finales.



Me decía hace 50 años Rafael Franco, el gran delantero de la Orquesta Canaro, al ficharlo como Director de la Escuela del Ural, cuando hablábamos sobre el tipo de jugador que le ofrecían: “Tengo un monstruo de jugador. Fuerte, corriendo es un fondista, le pega que la rompe...”. A lo que El Piojo, apodo del goleador, le pregunta “¿Y jugar, jugar?” El representante le aclara: “Hombre, jugar, jugar, lo justito”.



Rolan es todo lo contrario y lo que necesita Fernando Vazquez. Los datos indican que atrás poco tiene que retocarse. Parece garantizado músculo, experiencia... pero tampoco ofrece dudas que arriba se necesita calidad, rapidez y, sobretodo, gol, mucho gol. Y Rolan puede y debe conseguirlos. Es distinto a lo que tenemos.



Es la época de pedir, y este año con más motivo, porque ¿existe mayor desgracia que al virus, y a sus consecuencias, se le una un descenso a 2@B, situación que no se producía desde hace 40 años? Se comentaba en los años 50-60 que el Gordo de Navidad tocaba en Valencia cada vez que el Turia provocaba inundaciones.



Apunten. ¡Ojo al 20.720, día de la jornada maldita, en la que una decisión ilegal de Tebas-LaLiga, con anuencia de CSD y FEF, certificó, sin llegar a jugar, el descenso del Depor. Que, al menos, esa injusticia la mitigue la Lotería de Navidad. Suerte.

Augusto César Lendoiro

Ex-Presidente R.C.Deportivo.