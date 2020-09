Presentado Borges, amistoso contra el Arzúa esta tade y pendientes de Pablo Trigueros

MÁS DE UNO A CORUÑA DEPORTES, 30/9/2020

Miércoles de amistosos para el Deportivo y el Racing de Ferrol. Por la mañana el Fabril y el Compostela empataron 1-1, mismo resultado en el amistoso del Racing de Ferrol-Compostela. Por la tarde, a las 18:00 horas, en Riazor a puerta cerrada, toca amistoso entre el Deportivo y el Arzúa. Fernando Vázquez convocó a 18 jugadores. En este amistoso no estará el asíntomático Beavue, los lesionados Rui Costa y Borja Galán, ni el recién llegado Uche Agbo. Sí estará Celso Borges. El tico habló hoy por primera vez desde su vuelta. Su apuesta por el Deportivo, aunque sea en la segunda División B. También habló del papeleo para poder venir, aunque en esto benefició su reciente matrimonio con una española, dado que fuera del fútbol profesional los trámites burocráticos van más lentos. Falta menos para cerrar el mercado y una de las opciones que maneja el Deportivo para reforzar el centro de la defensa, tras la salida de Somma es el central Pablo Trigueros. Trigueros acabó contrato con la Ponferradina, no renovó, estaba esperando alguna opción de segunda, pero el Deportivo ya se ha interesado en él y puede acabar siendo el elegido. No es la única opción. Por otra parte, ayer conocimos que ya son 16575 los socios que han renovado o se han dado de alta. También informó el Deportivo de la vuelta de Lía para jugar con el Deportivo ABANCA hasta diciembre, dado que en EEUU no hay competición. También informó el Deportivo Liceo que el viernes solo podrán acceder a Riazor 300 soci@s para presenciar el partido contra el Taradell, con lo que habrá que cribar, y el Deportivo Liceo hará la criba en función de la antigüedad como soci@.