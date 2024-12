Pablo de Amallo, nuevo presidente del Consejo de Administración del Basquet Coruña

Roberto Cibeira ya tiene relevo al frente del Basquet Coruña. Y no hubo que ir muy lejos, porque uno de sus nuevos consejeros, desde agosto de este año, dio el paso al frente, para liderar una nueva directiva en la que junto a él siguen tres consejeros de la etapa anterior y se incorporan tres caras nuevas.

En su primera rueda de prensa, De Amallo dejó claro que no es amante del foco mediático. Aún así, atendió a los medios para dejar claro que por delante el club tiene dos objetivos prioritarios. Conseguir la permanencia en la ACB y la ampliación de capital social impuesta por el Consejo Superior de Deportes. Eso sí, sin permanencia no hay ampliación. En enero espera conocer la cifra exacta para ampliar capital, pero no será inferior a los dos millones de euros. El objetivo es hacerla en dos fases. Una primera con prioridad para los actuales socios. Y en una segunda, abrirla a patrocinadores que ya le han confirmado la disposición a invertir.

Nuevo Consejo de Administración del Basquet Coruña | Onda Cero Coruña

También confirmó De Amallo que irán al mercado para fichar un sustituto temporal para cubrir la lesión de Augusto Lima. Ayer también conocimos que Scrubb sufrió en Girona una "rotura muscular del gemelo interno de la pierna derecha". Ayer celebraron el primer consejo, tras la asamblea y hoy se reunirán con la plantilla.

Pablo de Amallo, nuevo presidente del Basquet Coruña | BAsquet Coruña

Además, este miércoles viene marcado por mucha competición. A las 19:00 horas el Racing de FErrol recibe en A Malata al Almería. Una hora más tarde empezará en As Eiroas el Bergantiños-Fabril. Y a las 20:30 horas el Deportivo Abanca juega contra el VAlencia, con Ainhoa MArín estrenando renovación de contrato hasta 2028.