DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 27/10/2021

Minutos para Noel y Dani Barcia con la sub19 y primeros minutos para Guille Bueno en el Borussia de Dortmund

El martes nos dejó la victoria del Deportivo Liceo ante el Alcoy por 7-3. Con dos goles y dedicatoria especial de Dava Torres a su padre Vicente, recientemente fallecido. También nos dejó minutos de Noel y Dani Barcia con la selección sub 19. Antes, el pasado fin de semana, llegaron los primeros minutos para Guille Bueno con el Borussia de Dortmund. Y también minutos para otro ex, Hugo Novoa, con el Leipzig, con gol incluído. Aún no he podido concretar cuánto dejarán los derechos de formación de Bueno en la tesorería del Dépor, después de que por Hugo Novoa el Dépor ingresara 250.000 euros en 2019 desde el Leipzig.