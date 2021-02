Deportivo-Pontevedra: Domingo 7, a las 7 en Riazor, y con 500 espectadores en la grada

Mientras que esperamos más noticias institucionales, habrá que esperar una semana para que vuelva la competición en la segunda División B. Eso sí, esta mañana quedó fijada la fecha y la hora para el siguiente partido del Deportivo, que será contra el Pontevedra. Concretamente, se disputará el domingo 7 de marzo a las 7 de la tarde.

La gran novedad del partido estará en la grada, dado que ya desde este fin semana, comienza una desescalada sanitaria que permitirá la asistencia de 500 espectadores en recintos abiertos. Y la mitad, 250, en los cerrados.

Eso sí, en cuanto a lo institucional, el nuevo órgano directivo sigue buscando integrantes para completar el Consejo de Administración. Hay ofertas. Hay muchos ofrecimientos, también encauzados a la futura Dirección Deportiva en la que no continuarán Ríchard BArral y Alfonso Serrano, pero no se concreta nada aún. Ni para cerrar el Consejo. Y en cuanto a la Dirección Deportiva, tras el no de Viqueira, se esperará a conocer con un poco más de claridad a la categoría en la que militará el Deportivo la próxima temporada.