El Deportivo Liceo se medirá al Caldes en semifinales de Copa y Lucho se queda sin hueco con la llegada de Ian Mackay

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO A CORUÑA, de lunes a viernes, de 13:50 a 14:00 horas.

A Coruña sigue siendo el epicentro del hockey sobre patines con la disputa de las copas. Tras la primera jornada, las primeras semifinalistas son el Voltregá y el Manlleu. Y los primeros semifinalistas, el Caldes y el Deportivo Liceo. El Caldes, con una remontada espectacular al Lleida. Y el Deportivo Liceo con una sufrida victoria sobre el Voltregá.

Escuchamos a Juan Copa tras el partido del Deportivo Liceo, que necesitó incluso de prórroga para llegar a la victoria final por 3-2, 2-2 al final del tiempo reglamentario, con un gol de César Carballeira. Copa da valor a pasar de ronda, aunque no fuese de manera brillante. Estamos a final de temporada y el fin justifica los medios.

Hoy se conocerán los siguientes semifinalistas. A la hora de redactar esta noticia, Girona y Reus empatan a seis goles. Y por la noche, turno para el Barcelona-Noia. En cuanto a la Copa de la Reina, el Cerdanyola venció a Las Rozas por 7-5. Su rival en semifinales saldrá de la eliminatoria entre el Generali HC Palau de Plegamans - CHP Bigues i Riells, a jugar a las 18 horas.

Esta fase final de las Copas del Rey y de la Reina serán el principal evento del fin de semana. Aunque también hay otras dos citas importantes. Y es que, por una parte, en el play off de ascenso a la segunda División femenina de fútbol, el Victoria juega el domingo a las 12:00 en A Grela contra el Betis B. Partido de ida. También hay ida de cuartos de final de la Copa de Campeones de fútbol juvenil en Abegondo, en la matinal del domingo, entre el Deportivo y la UD Las Palmas.

Y en cuanto al Deportivo, pendientes de la presentación el próximo lunes de Borja Jiménez en Abegondo y de que se haga oficial el fichaje de Ian Mackay, la noticia la protagoniza Lucho García. Y es que los colegas de La Opinión apuntan que el Deportivo ha transmitido al portero colombiano que no cuenta para la próxima temporada. Evidentemente, la llegada de Mackay y la presencia de Pablo Brea, sub 23, cierran las puertas a Lucho, al que hace poco el Deportivo le estaba ofreciendo ampliar el contrato. Pero no hay sitio para tantos porteros. Tampoco cuenta Carlos Abad, del que os venimos hablando que está en la lista de bajas que se maneja en la plaza de Pontevedra.

Recordemos que en esa lista figuraban Rolan, Cartabia, Carlos Abad, Salva Ruíz, Uche Agbo, Borges, Keko Gontán y Borja Galán. Son jugadores que tienen aún contrato en vigor con el Deportivo. En el otro apartado están los jugadores que acaban contrato el 30 de junio y a los que no les va a renovar el Deportivo: Rai, Rayco y Miku. Por cierto, de Miku me insistien que Rubén de la Barrera se lo quiere llevar a Albacete... Y también está el caso de Borja Granero, que en principio cuenta, pero cuyo agente está buscando algún equipo de segunda División para colocarlo.

También apunta la información de La Opinión que también se le comentó a Beauvue que no cuenta, así como no se le va a renovar a Rayco.