DEPORTES, MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 25/11/2021

El deporte coruñés también lanza su grito en contra de la violencia machista el 25-N

El deporte coruñés también lanza su grito de NO A LA VIOLENCIA MACHISTA. Ya lo hizo la semana pasada el Deportivo, a través de Borja Jiménez y Laura Fernández, jugadora del Dépor ABANCA. Hoy, los jugadores del Deportivo Liceo se sumaron a la manifestación en la explanada de Riazor, en la que participaron la alcaldesa Inés Rey y la Concejala Mónica Martínez. Escuchamos también a Ryan Babel. Tan buen jugador como regular cantante. Ha compuesto un rap en el que cuenta, en holandés, su trayectoria futbolística. Eso sí, no menciona su paso por el Dépor. En este Dépor juega Elitim, uno de los protagonistas del liderato blanquiazul. Y As Eiroas ya es campo apto para jugar la Copa. Ayer obtuvo el ok de la Federación. El miércoles se jugará allí el partido contra el Tudelano.