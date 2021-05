Cumbre Escotet-Couceiro para "garantizar" el Deportivo 21-22

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA. De lunes a viernes, de 13:50 a 14:00 horas.

El dueño del ABANCA, y por consiguiente, dueño del Deportivo, ha dado un paso al frente. Un gran paso. Y es que tras semanas de incertidumbre, las que marcaron las negociaciones De la Barrera-Villasuso, con la misma respuesta del CEO al entonces entrenador sobre el desconocimiento del dinero con el qué va a contar el Deportivo la próxima temporada, hecho por el que De la Barrera no se atrevía a firmar ante la falta de garantías mínimas para poder hacer frente a la exigencia de ascender la próxima temporada, hoy puede haberse resuelto esa pregunta que tanto ansiaba De la BArrera. Y es que doy por hecho que de la cumbre que ha tenido lugar esta mañana entre Escotet y Couceiro habrán salido "garantías mínimas" por parte de la propietaria para, al menos, inyectar un dinero que permita afrontar la próxima en la 1 Federación.

Evidentemente, las garantías del propietario permitirán resolver el asunto con el que en la última semana hemos vivido los bandazos y el casting por parte de Villasuso-Rosende: cerrar la contratación del nuevo entrenador. Borja Jiménez es el que va ahora por delante en las preferencias. Me insitían en las últimas horas que el sueldo íba a condicionar la contratación, cuándo aún no estaba prevista la reunión del dueño con el presidente. A ver si después de la cumbre de esta mañana, el enfoque cambia y se tiene en cuenta, de lleno, el curriculum de Iago Iglesias y el de Borja Jiménez. Es más, si es Escotet el que influye algo en la decisión, está claro que el vagaje de los dos ascensos conseguidos por el técnico abulense primarán sobre Iago Iglesias. Los buenos resultados y los banqueros van siempre de la mano.

Y todo esto sucede después de que el sábado el Deportivo hicera público el adiós de Ríchard Barral. A toro pasado, estaba cantado, aunque igual se situaba más adelante en el tiempo, cuándo acabara su contrato, allá por el 30 de junio. Por lo qué he podido saber, Ríchard dejó hecho su trabajo en cuanto a ir avanzando en las salidas y renegociación de contratos de jugadores. Aunque hasta el momento, solo se concretó el traspaso de Mujaid al GENK. Por lo tanto, queda por concretar la salida de Uche Agbo, sobre todo, porque no seguirá en el Deportivo. Tanto por nómina como por caché de superior categoría. Y a partir de ahí, veremos cuál es el destino de cada jugador. Aunque también quedan por concretar los casos de Rolan y Cartabia, jugadores que siguen perteneciendo al Deportivo, con contrato en vigor, pero que no seguirán en el Deportivo en la 21-22.

Y por último, toca repasar lo sucedido en un fin de semana con resultados positivos, excepto la derrota del Deportivo ABANCA en Huelva por 3-0. Empezó ganando el Leyma Basquet Coruña a Oviedo, continuó con la victoria del Deportivo Liceo ante el Reus, y culminó el domingo con el triunfo del juvenil A del Deportivo y campeonato de grupo en División de Honor Juvenil. Ahora tocará jugar la Copa de Campeones. También hay que celebrar el ascenso del Deportivo Liceo femenino a la OK Liga y la clasificación de la skater coruñesa Julia Benedetti para los Juegos Olímpicos de Tokio. También hay que destacar al OAR de balonmano, que seguirá un año más en la categoría de plata del balonmano español.