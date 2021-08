Cara para Trilli, Noel y Dani Barcia, cruz para Diego Aguirre y ... diploma olímpico para Jacobo Garrido!!!

DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, entre las 13:50 y las 14 horas.

Comenzaron los Juegos Paralímpicos en Tokio. Y con participación coruñesa, dado que allí está Jacobo Garrido, uno de los benjamines de la expedición española. Jacobo se clasificó de madrugada para la final de los 400 metros libres y a mediodía la final de esta competición. Al final, consiguió la quinta plaza en la final, consiguiendo el correspondiente diploma olímpico. Enhorabuena. Aunque llegaba a esta paralímpica como campeón del Mundo y subcampeón de Europa, ENHORABUENA.

Para Jacobo no ha terminado la competición, dado que el próximo día 30 de agosto le tocan los 4x100 metros libres, el 1 de septiembre los 200 estilos, el 2 de septiembre el 100 mariposa. Y para acabar, el 3 de septiembre, los 4x100 estilos.

Y en cuanto a la actualidad del Deportivo, las últimas horas nos muestran la cara y la felicidad de Trilli, Noel y Dani Barcia, convocados finalmente por Santi Denia para la disputar con la selección española sub 19 unos partidos amistosos contra México. Finalmente, aunque estaba en la prelista, no estará el portero Brais Suárez. La hornada y el éxito de los juveniles la pasada temporada sigue teniendo su premio y su presencia en los combinados nacionales. Y es que la semana pasada era Mella, también campeón juvenil, el citado por la selección sub17, con participación activa y anotando goles ante Francia.

Los citados se incorporarán el próximo lunes a la concentración en La Nucía y Borja Jiménez podrá contar con ellos, si lo estima, en el partido del domingo contra el Celta B.

Por contra, se pierde el comienzo de temporada Diego Aguirre. Al final, las pruebas médicas mostraron una lesión muscular en los isquios de su pierna derecha.

Y escuchamos a Diego Villares, protagonista en la rueda de prensa de hoy en Abegondo. Felicitando a los juveniles convocados por la selección sub19. También apuntó que tiene confianza en que se pueda renovar su contrato con el Deportivo. Desde que formó parte de la primera plantilla, ya hubo contactos, pero aún no cristalizaron. Aunque se habló del interés de equipos como el Villarreal, me cuentan que todo apunta a que Villares podría ampliar su vinculación por dos temporadas, con opción a una tercera. Y es que Villares cuenta con la bendición de Borja Jiménez y es indiscutible en el centro del campo del Deportivo. En la situación contraria está Iago Gandoy. Está claro que va a salir. Sea cedido o ... resincidido. El hecho de ser sub23 lo hace apetecible para cualquier equipo de la categoría. Y el diario AS apuntó en las últimas horas la opción de poder jugar en el Racing de Ferrol.

También fue preguntado Villares por la opción de ser capitán. Pero el propio Villares, aún reconociendo que le haría mucha ilusión, apuntaba a otros veteranos compartiendo capitanía con Álex Bergantiños. Yo creo que Borja Granero será el otro capitán. Granero, que finalmente ha renegociado su contrato, continuará en el Deportivo y acompañó a Bergantiños a la reunión del pasado jueves con Villasuso, en representación de la plantilla deportiva, para la primera toma de contacto por el ERE y en la que conocieron que el club íba a aplicar dicha medida a Uche Agbo y Borges, por la plantilla deportiva, y a Juan Lagarda, Pablo Pereiro y Rafa Carpacho, por parte de la plantilla no deportiva del Deportivo.