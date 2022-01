DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 7/1/2022

Borja Jiménez: "Entiendo que nadie quiera salir del Dépor, porque tenemos todas las comodidades y estamos en un sitio privilegiado"

Habló el entrenador del Dépor, tras los movimientos de mercado de la semana. La cesión de Valín al Cornellá, la rescisión de Benito, fichado por la Cultural, y el fichaje de Álvaro Rey. Dice Borja que ahora no pide más incorporaciones, aunque también dependerá de cómo va el mes en cuanto a salidas, aunque, a día de hoy, tampoco ningún jugador habló con él para pedirle salir ante la falta de minutos. Jiménez reconoce la calidad de vida que hay en A Coruña y las comodidades que hay en el club como factor para no acelerar alguna decisión, preguntado por la situación de Menudo, básicamente. Además, resaltó Borja que no se casa con nadie a la hora de dar minutos, tanto a titulares como a suplentes. El Deportivo recibe al Talavera el domingo, con aviso insistente a los aficionad@s para que lleguen temprano a Riazor, dado que hay que presentar certificado COVID o en su defecto test de antígeno o PCR para poder entrar. No jugará el Leyma Basquet Coruña el domingo, por los tres casos de COVID que se han detectado en el vestuario naranja.