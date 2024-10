Barbero resta importancia a su papel de "talismán" y quiere dar mucho más al Deportivo

Iván Barbero no ha podido estrenarse aún como goleador en la segunda División con el Deportivo. Al menos, ya sabe lo qué es dar asistencias. Y en sus tres titularidades esta temporada, dos acabaron con triundo del Deportivo, ante el Racing de Ferrol y en Albacete. La tercera fue en Granada, con el empate a un gol.

Este martes comparecía en rueda de prensa. Y preguntado por este particular comentó que "al final creo que son datos. Creo que todo el mundo que sale en el once quiere dar lo mejor. El que sale en el once inicial quiere dar lo mejor. Yo creo que puedo mejorar mucho más, dar mucho más al equipo. Es un dato positivo. No solo por mí, sino también por el resto de compañeros. Al final estamos en un camino que está empezando y puede ser muy bonito".

Por lo demás, esta tarde el Deportivo ABANCA juega segunda eliminatoria de Copa de la Reina en Mareo ante el Sporting de Gijón.

Y mañana, habrá acto en el colegio Liceo de homenaje a César Carballeira, tras su campeonato del mundo de hockey y en vísperas del comienzo de la Supercopa, que se celebrará el próximo fin de semana en A Coruña.