5-0: La goleada del Deportivo al Langreo tuvo una audiencia de 42.000 espectadores en la TVG2

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes de 13:50 a 14:00 horas.

Hubo que esperar al final de este camino especial en una temporada especial en la segunda B para que tanto en Riazor como delante de la televisión los deportivistas pudieran disfrutar de una victoria del Dépor. Ante la Unión Popular de Langreo se pudieron ver goles, sobre todo en la segunda parte, con cuatro que se unieron al inicial de Miku. Miku repitió en la seguna mitad, junto a Granero, Borges y Adri Castro, poniendo la guinda.

Consumado el fracaso por no poder optar a ascender a la segunda División, el Deportivo evitó el desastre que supondría no amarrar la continuidad en la actual categoría y ahora toca corte y confección para diseñar una plantilla que busque el próximo año, con otro diseño de categoría, la vuelta al fútbol profesional. Eso sí, con Rubén de la Barrera en el banquillo. Esa no es ninguna novedad. La novedad será el número de temporadas que firme para liderar el banquillo. ¿Serán 3? El tiempo dirá.

El caso es que ayer en Riazor fueron 5.000 aficionad@s los qué vivieron el partido en directo. Y a través de la TVG2 tuvo una audiencia de 42.000 espectadores, representando una cuota de pantalla del 6.8%.