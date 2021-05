DEPORTES, MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, 19/5/2021

21 años después del título de Liga... Iago Iglesias se acerca al banquillo del Deportivo

Ya hubo casting con Iago Iglesias y Borja Jiménez. Alguna entrevista más puede haber, con Villasuso y Rosende. Pero por la información que manejo, Iago Iglesias es el elegido e Iago Iglesias está por dar el ok a la oferta del Deportivo. Ya no me atrevo a decir que esté firmado, como me apunta alguna fuente. Y todo esto sucede ventiún años después del título de Liga que consiguió el Deportivo y en el día en el que el Deportivo ABANCA juega en Madrid contra el Atlético buscando puntos que le acerquen a la salvación.