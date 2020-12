Sanidade mantiene el nivel de restricciones en las áreas de A Coruña y Ferrol y deja el plan de Nochevieja igual que el de Nochebuena

Sanidade recomienda no moverse y cenar solo con convivientes, pero en caso de no poder evitarlo, esta medianoche se abren los perímetros exclusivamente para visitar familiares en el marco de estas fechas señaladas. Se cierran el uno de enero a las 23.00 horas. El toque de queda se extiende el 31 hasta la 1.30 de la madrugada. La hostelería en los puntos con cierre a las cinco de la tarde, se amplía el horario una hora, hasta las seis. El uno de enero la hostelería podrá abrir a partir de las once de la mañana. Recuerda el conselleiro Julio García Comesaña que está prohibido comer, beber o fumar en la vía pública porque implica retirar la mascarilla.