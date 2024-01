Presentado Alcaina, anunciado Luís Quintero y pendientes de la salida de Retuerta al Hércules

Raúl Alcaina llega al Deportivo después de que el Hércules se negara a traspasarlo el verano pasado al Huesca. Se hablaba de unos 150.000 euros. Ahora llega al Deportivo, también traspasado, aunque Soriano no quiso dar cifras. Eso sí, apuntó el director Deportivo que a finales del diciembre el Alcoyano "cerró completamente" la puerta a una salida. En cambio, el fin de semana pasado, esa puerta se abrió y por ella entró Soriano, con los euros en la maleta, para conseguir el fichaje de Alcaina, que vendrá a complementar, dijo Soriano, a Barbero y a Davo. Alcaina, por su parte, se definió como un delantero "potente".

Presentado Alcaina a las 10 de la mañana, unos minutos más tarde llegaba la confirmación de la cesión de Luís Quintero por parte del Villarreal. Quintero estaba ya en Abegondo y también se puso a las órdenes de Idiákez. Eso sí, mientras que el Deportivo apuntaba en el anuncio oficial que "Luis Eduardo Quintero Hernández (Alacante, 12 de outubro de 2004) chega ao Deportivo cedido polo Villarreal CF para o que resta de campaña con opción de compra", desde Vilarreal nos comunicaban que el club del submarino amarillo les había informado que la cesión al Deportivo no contemplaba ninguna opción de compra. En conclusión, mañana será la presentación de Quintana y ahí, esperamos, Fernando Soriano alcarará este particular.

El mercado de fichajes se cierra en la noche del día 1 al 2 de febrero, a las 23:59.59. Y hay tres nombres propios que van a dar qué hablar:

1. Retuerta. Ayer apuntábamos que desde Alicante habían recibido información del Deportivo sobre su alta médica. Efectivamente, Retu tiene el alta médica desde el pasado viernes. En primer lugar, destaca que solo han sido dos los meses de baja por la trombosis venosa, cuando se apuntó en un principio a unos tres meses. Y a partir de ahí, el Hércules ha lanzado la ofensiva por volver a contar con Retu. Y ahora, a diferencia del principio de temporada, se le abre la puerta.

2. Simao. El último día se le hará ficha del primer equipo. Según he podido saber, Idiákez no está enamorado de Iano, pero no hay otras opciones en el mercado y se ve necesario un recambio para Balenciaga. Además, con los tiempos que corren, también sirve para dar un guiño a Abegondo y a la estadística de jugadores de categorías inferiores que debutan con el primer equipo.

3. Álvaro Baladía. Llega, como Quintero, desde el Villarreal. Es más, ya os comentaba ayer, que su salida hacia A Coruña ayudó a que Quintero volviera a ser inscrito por el Villarreal, el C,cubriendo el hueco que dejaba Álvaro Baladía. Así, Quintero pudo cubrir un trámite obligatorio para poder venir al Deportivo.

Por último hay que destacar que se apagó totalmente la opción de Luís Chacón. El Arenteiro siempre remitió a la cláusula del jugador. Y mientras que el Deportivo ofrecía algún jugador, el Arenteiro hacía la resta, sin perdonar un euro, algo que se le hizo demasiado caro al Deportivo.