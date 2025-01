Los mariscadores de la ría do Burgo se han vuelto a concentrar ante el silencio administrativo de la Xunta y del Gobierno central

Los mariscadores de la ría de O Burgo han vuelto a concentrarse en la ciudad herculina, frente a la Casa del Mar, para reclamar a la Xunta y al Gobierno central las ayudas mientras no puedan faenar en la ría.

Las más de 70 familias que viven de la actividad en O Burgo acumulan siete meses sin recibir ninguna subvención por la inactividad de la ría.

El portavoz de los mariscadores en A Coruña, Manuel Baldomir, ha explicado que mientras Xunta y Estado no llegan a un acuerdo sobre las ayudas, los mariscadores tienen que seguir pagando la cuota de la Seguridad Social para tener opción a percibir ayudas públicas en un futuro. Una situación que complica la vida laboral de los compañeros. Algunos de ellos no pueden hacer frente a las cuotas por lo que, probablemente, no serán capaces de volver a la actividad marisquera una vez pueda volver a faenarse en O Burgo.

Desde la Cofradía de pescadores señalan también a la Delegación del Gobierno al haberse comprometido esta a llegar a un acuerdo con la Xunta y a presentar un informe jurídico acerca de qué administración debe hacer frente a estos pagos. Desde la Delegación dicen que es la Xunta quien tiene que mover ficha.