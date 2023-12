La eliminatoria se jugará a comienzos de enero

A Malata acogerá el Racing-Sevilla de Copa y hoy, en Riazor, pinchos de navidad para los integrantes del Deportivo

El Racing ya conoce a su rival de 1/16 de Copa del Rey. Eso sí, seguramente que ya no esté Carlos Vicente para este partido, dado que se incorporará al Alavés el día 1 de enero, como avanzó ayer el diario AS, previo pago de los 600.000 euros de cláusula al Racing. Y en Riazor ya no habrá más Copa. Hoy toca pincho de navidad para los integrantes del club.