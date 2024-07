Inés Rey asegura que no le temblará la mano a la hora de tomar medidas extraordinarias para devolver la limpieza a las calles

La alcaldesa, Inés Rey, habla en Más de Uno A Coruña de problemas que preocupan a la ciudadanía coruñesa. El más destacado: la basura que se acumula en las calles desde San Juan. Siguen acumulándose bolsas de la basura delante de los contenedores ante lo que parece una huelga encubierta de los trabajadores de la recogida. No hay huelga convocada para esta semana, sí para el 8 de julio. La alcaldesa denuncia en esta entrevista que no se están cumpliendo los servicios mínimos, de media no se llega ni al 30 %. Considera que lo que tiene que hacer la empresa, Prezero, es cumplir con los pliegos, y si no lo hace, podría haber sanciones.

Anuncia que el Gobierno Local no descarta ninguna medida para devolver la normalidad y la limpieza a las calles. Ya en 2022 declaró el Estado de Emergencia por una situación muy parecida. Asegura que no le tembló la mano entonces, y no le temblará si de nuevo hay que tomar medidas extraordinarias. Considera que los ciudadanos de la ciudad están siendo rehenes de este conflicto.

También habla del centro de Baja Exigencia de Padre Rubinos, en Labañou. Acaba de terminar la primera fase de su reforma, tras tener que cerrar por no cumplir con la normativa legal. Este proyecto surge de un convenio firmado entre la entidad y el Ayuntamiento en abril de 2021 y se ha realizado con fondos europeos. La alcaldesa confirma que el centro estará en funcionamiento a finales de año y que podrá acoger hasta 45 personas en riesgo de exclusión.

Recuerda también el asesinato de Samuel Luiz, del que se cumplen tres años. Asegura que el trágico suceso sigue grabado en la memoria colectiva de la ciudadanía coruñesa. El miércoles 3 de julio se celebra una vigilia organizada por ALAS Coruña para recordar al joven brutalmente asesinado de madrugada entre gritos e insultos homófobos.