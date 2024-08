Las fragas do Lostegal y Vilarbó, en As Pontes, son la casa de al menos seis especies de murciélagos

En las fragas do Lostegal y Vilarbó, en As Pontes, viven al menos seis especies diferentes de murciélagos. Las han identificado profesionales y voluntarios de Morcegos de Galicia en un proyecto con Endesa que todavía no ha terminado. Roberto Hermida, miembro de la asociación, cuenta en Onda Cero que el objetivo es conocer más detalles sobre estos mamíferos voladores que habitan cerca del embalse.

Los murciélagos son uno de los mamíferos con mayor número de especies. En Galicia hay hasta veinticinco, once de ellas amenazadas. En este proyecto se centran en los forestales, los más difíciles de estudiar.

Para quién quiera saber más, la semana que viene organizarán tres noches de divulgación sobre murciélagos en As Pontes, Ortigueira y Moeche.