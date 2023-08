Soriano: Zalazar buscando equipo, Retuerta se puede quedar, interesan Pina, Salva Sevilla o Hugo Rama, y Mella ... ¡Destrozó la puerta!

MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, entre las 12:30 y las 14 horas.

El viernes acaba el plazo para realizar movimientos de mercado. El responsable de la parcela Deportiva del Deportivo, Fernando Soriano, analizó en Abegondo la situación de varios jugadores, tanto en dirección de salida como de entrada, para configurar el Deportivo que comience la temporada:

1. Kuki Zalazar. Le han dado permiso para buscar un equipo, después de que el jugador apelase al año de contrato que le quedaba. Pero se abre la vía del entendimiento para su salida.

2. Retuerta. Idiákez está contento con su rendimiento y aunque Ximo Navarro o el mismo Dani Barcia podrían complementar a Balenciaga, a día de hoy, Retu, va a tener ficha en el Deportivo para el comienzo de temporada.

3. Pablo Muñoz. No lo descartó, pero mientras que no haya nada firmado, para evitar experiencias anteriores, con el cruce de contratos, no confirma nada.

4. Tomás Pina, Salva Sevilla y Hugo Rama. Son tres candidatos, o tres de los candidatos a reforzar el equipo con un 6 o un 8. Cumplen el perfil y, según ha podido saber Onda Cero, no hay un nombre destacado. El elegido saldrá de aceptar las condiciones económicas que ofrece el Deportivo. Eso sí, si el año pasado fue el Córdoba, este año el Deportivo tiene un competidor a la hora de fichar: El Real Murcia. Salva Sevilla ya descartó la oferta murciana. Y Tomás Pina está pensando, independientemente de intentar recibir una oferta de mayor categoría que la primera Federación.

En cuanto a Hugo Rama, el fleco de su operación estaría en que, aún no contando para Álvaro Cervera, el Oviedo valoraría para dejarlo salir el pago de un traspaso. Algo que no va a pagar el Deportivo.

5. Mella. Hace dos semanas, antes del amistoso de Pobra do Caramiñal, y tras no jugar ningún minuto ni ante el Arteixo ni en el Teresa Herrera, tenía la puerta medio abierta, pero debía mostrar toda las ganas para abrirla. A día de hoy, Mella ha destrozado esa puerta.