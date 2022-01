Onte houbo xuntanza con Xerencia do CHUAC e retomaranse movilizacións o próximo xoves

Lucía Peón: "A Xerencia presentou xeralismos e co xa se verá non imos a ningún sitio"

Os traballadores do CHUAC retoman o próximo xoves as protestas en Urxencias. Nas últimas horas houbo reunión coa Xerencia, pero non lles convencen as explicacións. Ó contrario, falan de decepción. A Comisión de Centro reclama un plan co que a Xerencia explique como vai atallar a saturación dos profesionais sanitarios, denunciadas dende hai anos. Tamén acusan ós responsables administrativos de non aportar nada máis que xeneralidades. Lucía Peón, voceira da comisión de centro, apuntounos as chaves da situación trala xuntanza en Más de Uno Coruña, con LAra Vivero.