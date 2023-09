Lendoiro: Chupinazo por la escuadra del fútbol femenino al Convenio

La corta historia de su Liga profesional ha sido controlada por los clubs masculinos, que vieron la oportunidad de hacerse con un botín que no les correspondía, haciéndose no solo con una holgada mayoría absoluta en las decisiones de la Liga F, sino también ganándose las simpatías de políticos y ciudadanos por su “apoyo” a la mujer… sin sospechar éstos que los clubs recibían unas subvenciones que les permitían cubrir con facilidad los gastos del equipo femenino.

Pero no contaban los clubs que ese caramelo estaba “envenenado”, porque en breve aparecerían los derechos de las jugadoras profesionales y con ellos obligaciones colaterales para la patronal. Por eso, ahora, los clubs masculinos tendrán que hacer frente a gastos superiores a los ingresos del fútbol femenino de élite, y eso no era la hoja de ruta de LaLiga.

Incluso todo la se complica más, pues al no existir Convenio en vigor, tras proclamarse Campeonas del Mundo, el futbol femenino juega con un viento que no puede soplar más a favor de las jugadoras, ni más en contra de los clubs.

El primero, que no pueda ser objeto del Convenio, es conseguir que desaparezca, de una vez en el fútbol, esa desigualdad existente entre niñas y niños, que no se produce ni en la educación, ni en la sanidad, ni en la cultura… Esa es la mayor lacra. El trato desigual en las edades iniciales es el germen de las enormes diferencias en la edad adulta entre hombres y mujeres profesionales. Las niñas no solo deben poder contar en su club con equipos de benjamines, alevines, infantiles… -categorías que todos los clubs mantienen en el fútbol masculino y muy pocos en el femenino- sino que también tienen que disfrutar de los técnicos, médicos, campos, viajes,,, de un nivel similar. Conseguir la igualdad real de niñas y niños sería el mejor reconocimiento a las pioneras del fútbol femenino y a las Campeonas del Mundo, que tampoco disfrutaron de ella.