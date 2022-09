Entrevista a la secretaria gral de Pesca, Alicia Villauriz

«Buscamos las alternativas más factibles y útiles para que la flota siga desarrollando su actividad»

La secretaria general de Pesca del Ministerio, la coruñesa Alicia Villauruiz, mantiene que aún está abierta la puerta del diálogo con la Comisión. Desvela, en el programa Galicia en la Onda de Onda Cero, que ayer mantuvo una larga conversación con Charlina Vitcheba, directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) para trasladarle las consecuencias que tendrá la aplicación del veto. Villauriz, consciente de que el recurso judicial no llegará a tiempo («hay que armarlo jurídicamente»), explica que están trabajando en alternativas. Confía en que parte de la flota pueda trasladarse a otras zonas y que no se produzcan «casos dramáticos». El desguace «en principio no lo contemplo» y si se recurre a él confía en que sea para casos «puntuales». En todo caso en la sintonía de Onda Cero Galicia, la secretaria general de Pesca, manifiesta que a partir del 9 de octubre el Gobierno tendrá que velar por el cumplimiento de una norma con la que no están de acuerdo.