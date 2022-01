Sanidade anuncia que 150 médicos se han inscrito para ejercer de Técnicos de Salud en la Atención Primaria

O SERGAS reforzará a Atención primaria con médicos que exercerán de técnicos de saúde. A incorporación será no mes de febreiro. O Conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña anunciaba no Parlamento que 150 médicos se inscribiron nas listas de contratación como técnico de saúde para xesionar a sobredemanda COVID e permitir que os médicos de Familia se ocupen da actividade normal nos centros de saúde.

Unha comparecencia na que o conselleiro incidía na necesidade de separar as optcións de médicos de familia e de urxencias. Dicia o conselleiro que o 90 por cento dos profesionailse que se forman en Galicia quendan no sistema pero non na atención primaira.

O portavoz de Sanidade do grupo socialista, Julio Torrado indicaba que a atención primaria ten un problema de modelo e acusou o goberno da Xunta de non ter contratado, no seu día, a 151 médicos. Monste Prado, portavoz do BNG falaba de descordinación na xestión desta sexta onda.

A primeira sesión trouxo tamén a reordenación dos escanos dos deputados do Partido Socialista de Galicia tras o nomeamento deLuis Alvrez como portavoz en sustitución de Gonzalo Caballero. Ademáis catro deputados-dous do BNG, un do PPdG e outro do PSdeG-acolleronse o protocolo covid e delegaron o seu voto nos portavoces parlamentarios do seu grupo. Entre eles o ex portavoz socialista Gonzalo Caballero.