O presidente da Federación de Confrarías da Provincia de Pontevedra, Juan Manuel Rosas, confirma que a baixa demanda provocou unha caida dos prezos nas lonxas e mercados de un 50%, dependedo do productor.

Entre as alternativas, a maioría do xénero extraído están a buscar outras canles de comercialización diferentes ao convencional ou a industria do conxelado.