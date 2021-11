El próximo encuentro será en Comillas, Cantabria

Los ocho presidentes del Foro Santiago firman 35 puntos sobre demografía y financiación

Los presidentes reunidos en el Hostal dos Reis Católicos firman una declaración de 35 puntos en la que fijan una posición común en materia de financiación autonómica y despoblación. Han estampado su firma en el documento salido del Foro de Santiago Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria. Los líderes autonómicos insisten en que no han firmado contra nadie. García-Page." No hemos firmado un documento de trámite ni es folio y medio. Esto no es postureo" Crónica Ángeles Sanluis.