Multitudinaria manifestacion en Galicia contra una planta de celulosa: por qué la sociedad rechaza su instalación

La instalación de una macroplanta de celulosa en el Palas de Rei (Lugo) ha generado una gran indignación en gran parte de la sociedad gallega que en los últimos días ha salido a las calles a protestar contra este proyecto.

Este domingo, una multitudinaria manifestación en Santiago de Compostela mostró el rechazo del "pueblo gallego" contra la instalación de esta macroplanta desarrollada por Greenfiber, filial de la portuguesa Altri y la gallega Greenalia

Los presidentes da Plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, y de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, criticaron el modelo industrial de la Xunta porque, dicen, acabará con el corazón natural de Galicia, tanto en la comarca de A Ulloa, en Lugo; como en la ría de Arousa, donde desembocaría el agua utilizada en el proceso de la pastera.

"Somos vecinos y vecinas que mandamos un mensaje a Altri, a Greenalia y a la Xunta: nuestras hijas van a heredar una ría productiva, una tierra fértil y aire y agua limpios. Y no es negociable", ha asegurado Gontá, que ha incidido en que este proyecto "no va va a traer nada de esto" y por eso muestran su rechazo.

La marcha, convocada con el lema "A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non" (La Xunta no puede callar a todo un país. Altri No), ha contado con el apoyo de partidos políticos de la oposición, organizaciones sindicales, sociales y ambientalistas.

Radical rechazo a la macroplanta

40.000 personas, según la estimación de la Policía Local y 100.000 según la organización, desbordaron la plaza del Obradoiro para "rechazar radicalmente" el proyecto de Altri.

La cantidad de asistentes obligó a la organización a "vaciar y llenar" varias veces el Obradoiro, así como a leer hasta en dos ocasiones el manifiesto. "Es una movilización histórica a la altura de la que acogió Compostela el 1 de diciembre de 2002 por el Prestige", han asegurado los organizadores.

Ataúdes, manifestantes vestidos de calaveras, pájaros, cientos de pancartas y hasta una tela azul de 150 metros que simulaba el río Ulla, han sido algunos de los protagonistas de la protesta.

Contaminación de la Ría de Arousa

En una praza do Obradoiro repleta, la mariscadora de Carril María Porto, la bateeira de Vilanova Marta Juncal, la bibliotecaria de Antas Teresa Batán y Ximena de Agolada, han sido las encargadas de dar lectura al manifiesto en un escenario colocado debajo del despacho de la Xunta en el Pazo de Raxoi.

"Hace un año recibíamos la noticia, Altri es una sombra que sobrevuela la tierra del medio, y que pretende echar raíces en nuestras comarcas como una mala hierba y chupar nuestra agua y verter su mierda al río y a la atmósfera de por vida", han aseverado.

Asimismo, han subrayado que "en la Xunta estaban seguros de que tenían todo bien atado y los fajos de dinero repartidos, en este cuento los beneficiados son una minoría de privilegiados". También se han referido a las "más de 23.000 alegaciones al proyecto" y al informe del Consello da Cultura Galega (CCG) del pasado mes de septiembre.

Además, han alertado de que "la contaminación de Altri en el Ulla afecta a la calidad del agua potable que beben 145.000 vecinos" y han advertido de que esa contaminación en le río "llegaría en 24 horas a la ría de Arousa".

"Altri es un proyecto contrario a la creación de empleo digno, a la sostenibilidad económica y social porque atenta contra todos los sectores económicos y productivos del mar y del agro que generamos la riqueza social", han reclamado.

En este contexto, han alertado de que el grito de 'Altri Non', será "cada vez más fuerte" y han asegurado que la legitimidad está "de la parte del pueblo". Tras la lectura del manifiesto, el Coro Encaixe y las Músicas da Ulloa han ofrecido una actuación musical en la que también han clamado contra el proyecto.

Altri lamenta que "una parte de la sociedad" tenga una "percepción negativa" del proyecto

Por su parte, Greenfiber, del grupo portugués Altri, ha lamentado que "una parte de la sociedad" tenga una "percepción negativa" del proyecto que quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y ha defendido su "sostenibilidad".

Lo ha hecho en un comunicado en contestación a la multitudinaria manifestación que este domingo ha acogido Santiago de Compostela para "rechazar radicalmente" la fábrica.

"Se trata de un proyecto que fue diseñado con los más altos criterios de sostenibilidad, circularidad y respeto al medio ambiente, marcados por la normativa europea", ha asegurado Greenfiber.

De esta forma, ha indicado que la Comisión Europea "no registró" prueba alguna del "incumplimiento" de la normativa aplicable al proyecto y se han mostrado dispuestos a "seguir explicando" el proyecto a las entidades y colectivos que "deseen informarse".